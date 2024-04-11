Uyuşturucu madde suçlarından 13 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda;

11 kişiye ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan, 53 kişiye ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan olmak üzere toplam 64 kişiye yasal işlem yapılırken 13 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda birçok uyuşturucu madde bulunmasının yanı sıra 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 26 adet fişek, bir adet hassas terazi ve 670 lira nakit ele geçirildi.