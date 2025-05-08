Aday Ömer Demir, mesnetsiz iftiralara cevap verdi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı Ömer Demir, sosyal medyada ve bazı yerel basın organlarında hakkında çıkan 'istifa etti ve kararından döndü' şeklindeki iddiaların asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu söyledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı Ömer Demir, kendisi hakkında sosyal medyada ve yerel basında çıkan iddiaları yalanlayarak; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı Ömer Demir; “Son günlerde sosyal medya platformlarında ve bazı yerel gazete yayınlarında şahsıma yönelik asılsız, gerçek dışı ve tamamen iftira niteliği taşıyan paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlarda, güya istifa ettiğim, bu kararımdan döndüğüm ve istifamı hileyle geçersiz saydırdığım yönünde mesnetsiz iddialar yer almaktadır. Açıkça ifade etmek isterim ki: Ben Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin ortağıyım. Adaylık sürecim bu ortaklık temelinde, yasal, meşru ve etik bir zemin üzerine kuruludur. Bu sebeple yapılan tüm iftiralar hem kişilik haklarıma hem de kooperatifin kurumsal değerlerine zarar vermektedir. Facebook’ta yapılan paylaşımlar ve bazı gazetelerde çıkan haberlerin tamamı gerçek dışıdır, iftiradır ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Bu açıklamaları ve şahsıma, seçim sürecini manipüle etme, şahsımı itibarsızlaştırmak ve çiftçimizin iradesini gölgelemeye yönelik maksatlı buluyorum. Adaylık sürecim; şeffaflık, dürüstlük ve çiftçimize hizmet ilkesi doğrultusunda devam etmektedir. Kimsenin bu onurlu yürüyüşü iftiralarla lekelemesine asla izin vermeyeceğim. Gerçek şudur: Ben Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine ortak olarak kayıtlıyım. Hiçbir adımım hukuka aykırı değildir. Sayın Hüseyin Akay’ın çekmesinde istifa dilekçem olduğunu iddia eden sözde aday Erkan Öztürk iddiasını ispatla mükelleftir. İspat edemezse müfteridir. Bu iftiraları atan kişiler hakkında iftira, kamuoyunu yanıltma ve itibar suikastı gerekçesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım. Kayseri Şeker Fabrikasının tüm imkânlarını kullanarak seçim propagandası yürüten mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Akay ile mücadelemiz devam edecektir. Çiftçinin sesi susturulamaz, değişimin adı iftirayla lekelenemez” ifadelerini kullandı.