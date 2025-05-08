Kayserispor – Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Süper Ligin 35’inci haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Kayserispor’un sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçı Bursa Bölgesi hakemi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Murat Şener ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Ömer Tolga Güldibi görev alacak. Arda Kardeşler, Kayserispor’un son olarak deplasmanda Gaziantep FK2ya mağlup olduğu maçı yönetmişti.

Süper Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan

20.00 Gaziantep FK - Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 Konyaspor- Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Mayıs Pazar:

16.00 Sivasspor- Bodrum FK: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kayserispor- Antalyaspor: Arda Kardeşler