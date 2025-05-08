Kayserispor – Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek
Kayserispor'un pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Süper Ligin 35’inci haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Kayserispor’un sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçı Bursa Bölgesi hakemi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Murat Şener ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Ömer Tolga Güldibi görev alacak. Arda Kardeşler, Kayserispor’un son olarak deplasmanda Gaziantep FK2ya mağlup olduğu maçı yönetmişti.
Süper Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan
20.00 Gaziantep FK - Alanyaspor: Kadir Sağlam
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 Konyaspor- Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Mayıs Pazar:
16.00 Sivasspor- Bodrum FK: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor- Antalyaspor: Arda Kardeşler