AFAD İl Müdürü açıkladı: Kayseri hangi afette ilk sırada

Kocasinan Belediyesi ve Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği ortaklığıyla "Arama Kurtarmada Öncelikler, Acil Durum Tatbikatının Önemi ve Afet Bilinci Eğitimin Faydaları" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Kayseri İl AFAD Müdürü Rıfat Genç, Kayseri Birlik Müdürü Hasan Say, Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak, Kocasinan Belediyesi Afet İşleri Müdürü İbrahim Sarıçiçek, Gökbörü Derneği Başkanı Osman Şahan, Kayseri'de faaliyet gösteren STK liderleri ve gönüllüleri ve bunlara ek olarak üniversite kulüplerinden üyeler katıldı. Söyleşide konuşmacı olarak Kayseri AFAD il Müdürü Rıfat Genç, AFAD Birlik Müdürü Hasan Say ve AFAD Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak yer aldı.

AFAD İl Müdürü Rıfat Genç söyleşide yaptığı konuşmada, ”Tarih boyunca birçok acıya, sevince ev sahipliği yapmış Anadolu Coğrafyasında yaşıyoruz. Bulunduğu konum itibariyle de Asya’yı Avrupa’ya bir nevi Afrika’ya bağlayan tam orta merkezde bulunan bir ülkedeyiz. Depremlerinin sıklıkla bulunduğu aktif fay hatlarının olduğu, sel, heyelan, kaya düşmelerinin, yeryüzündeki şekillerden de baktığımız zaman çok fazla yaşandığı bir ülkedeyiz. Bu ülkenin tehlikeli risklere karşı oluşması gereken tedbirleri alınmış bir şekilde risk azaltılması yapılmış şekilde bir dizaynı olmuş olsaydı açıkcası biz bugün müdahaleyi belki konuşmuyor olacaktık. Tarihte de gördüğümüz; Kayseri kaya düşmesi afetinde 1’inci sırada, bunun tek bir sebebi var kayaların altına insaların korunmak amaçlı yerleşmeleridir. Riskli alana korunmak amaçlı gidip ev kurmuşlar. Birçok köyümüzü de afete maruz bölge ilan ederek taşımak zorunda kaldık. Yani riski vatandaş kendi kendine oluşturmuş. Bu durumla birlikte birçok kötü olay yaşandı” şeklinde konuştu.