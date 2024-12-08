Kayserispor-Alanyaspor: 2-0

Geçen hafta deplasmanda Rizespor’a 3-0 mağlup olan Kayserispor, bu hafta Alanyaspor’u ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında Bao Morte ve Mane ile goller bulan Kayserispor maçı 2-0’lik skorla kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL… 51’ Kayserispor, Boa Morte ile öne geçti. Sağ kanatta topu alan Kartal, ceza alanına doğru ortasını yaptı. Savunmanın karşılayamadığı top, kale sahası ön çizgisi üzerinde olan Boa Morte’ye geldi ve sağından dönerek yaptığı vuruşla Morte, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

GOL… 66’ Fark ikiye çıktı. Rakip yarı alanda boşluk bulmaya çalışan Kayserispor’da Boa Morte, sağ kanattan savunma arkasına sarkarak ceza alanına girdi. Son çizgiye doğru yönelen Boa Morte, kale alanı içine doğru koşan Mane’ye pasını verdi ve Mane, yakın mesafede sağ ayağıyla bitirici vuruşu yaptı. 2-0

MAÇIN KİMLİĞİ:

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole (Dk.76 Hasan Ali), Karimi, Kartal Yılmaz, Boa Morte(Dk. 90+1 Ramazan), Cardoso, Mane (Dk.76 Ackah), Nazon

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makoute, Richard (Dk.71 Buluthan), Ui-Jo (Dk.57 Rony Lopes), Efecan Karaca (Dk.82 Serdar), Augusto, Cordova

GOLLER: 51’ Boa Morte ve 66’ Mane (Kayserispor)

SARI KART: Onurcan, Ramazan, Kolovetsios, aKartal Kayra ve Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Fatih Aksoy, Hadergjonaj ve Efecan Karaca (Alanyaspor)