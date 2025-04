AFAD İl Müdürü Genç: 'Deprem tedbirleri alınmadığında, istenmeyen davranışlar ortaya çıkıyor'

AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde, düşme, atlama ve korkuya bağlı reflekslerle meydana gelen yaralanmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Deprem ile ilgili eğitim ve toplumsal hazırlığın nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veren AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç “İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde depremi yaşadık hep beraber. Çok şükür can kaybı yoktu. Bu bizi çok sevindirdi. Ama bir deprem ya da büyük afetler meydana geldiğinde halkın sakinliğini koruması gerekiyor. Ve öncesinde de ne yapması gerektiğini kesinlikle öğrenmesi lazım. İşte bunu öğrenmeyen, sakinliğini korumayan vatandaşlar, İstanbul’da 200'ün üzerindeki ne yazık ki yüksekten atlamayla çeşitli travmalara neden oldu. Bizim beklediğimiz aslında vatandaşlarımızın bu gibi afetlerde çök kapan tutun hareketiyle sağlam eşyaların yanında kalmasını istiyoruz. Eğer bu şekilde davranmazlarsa kendilerini paniğe iterek hiç istemedikleri yanlış olan davranışları sergiliyorlar. Bu kapsamda kesinlikle her türlü afeti yaşayabiliriz. Bunlar olabilir. Gündelik hayatımızın içerisinde her zaman meydana gelebilir. Ama tek bilinmesi gereken bir husus varsa sakinliğimizi korumak olmalı. Eğer sakinliğimizi korursak yanlış hareket etmeyiz. Asansörlere koşmayız, merdivenlere gitmeyiz, balkona çıkmayız ya da en kötüsü yüksekten atlamayız. Bizler bunları asla tasvip etmiyoruz. Bizlerin bu konuda yapmış olduğu afet farkındalık eğitimleri var. Her mecrada bunlara vatandaşlarımız ulaşabilir. Deprem öncesinde ya da afet öncesindeki doğru davranış şekilleri, sırasındaki, sonrasındaki yapacakları hareketlerin ne olduklarını öğrenebilirler. Bunlarla ilgili çok güzel kamu spotlarımız da var. Sadece duyarlılığımızı artırmamız gerekiyor. İkinci olarak söyleyeceğim husus ise büyük afet yaşadığımızda bizlerin süreçte direkt telefonlara sarılarak yakınlarımızı aramak istiyoruz. Seslerini duymak istiyoruz. Oysa ki o gibi afetlerde en yanlış hareketlerden birisi de bu. Çünkü acil durumda gerçekten ihtiyacı olacak kişiye ulaşmak ve o kişilerin acil durum ekiplerine ulaşmasını engellemiş oluyoruz. Bunu yapmamak adına iletişimimizi internet tabanlı uygulamalarla sağlamamız lazım. Mesajlaşma yoluyla sağlamamız gerekiyor. Kişilerle biz ilerleyen saatlerde görüşebiliriz. Sadece ufak bir kısa mesajla kendimizin iyi olduğunu yakınlarımıza bildirirsek o an ihtiyaç sahiplerine yani acil durumdaki ihtiyaç sahiplerinin acil durum ekiplerine ulaşmasını kolaylaştırırız. 112'yi herkes arayabilir o an. Ama gerçekten yardıma ihtiyacı olanların araması gerekiyor. Bu yüzden de onları öncelik sağlamak adına haberleşme sisteminde sadece internet tabanını kullanmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘DEPREMDEN SONRA TRAFİĞE ÇIKMAYIN’

Deprem sonrasında alınması gereken tedbirlere değinen Müdür Genç: “Öte yandan, deprem ya da büyük bir afet olduktan sonra vatandaşlar hızlı bir şekilde binayı tahliye ediyorlar. Güzel bir hareket. Toplanma alanlarına gidip sürecin geçmesini beklemeleri gerekirken arabalarını atlayıp trafiğe düşüyorlar. Bu da trafiğin kilitlenmesine yol açıyor. Çünkü o an trafiğe çıkmak en yanlış hareket. O bölgeye gelecek afet ekipleri, o bölgeye gelecek itfaiye ekipleri, polisler, ambulanslar bunların tamamı oradaki yaralılara, enkaz altında kalabileceklere ya da şok etkisinde psikolojik olarak sıkıntı yaşayan insanlara bir şekilde ulaşılması lazım. Bunu engellemiş oluyorlar trafiğe çıkan insanlar. Bu yüzden de trafiğe çıkmamaları konusunda da biz kesinlikle vatandaşlarımızı bir kere de buradan uyarmak istiyoruz. Süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek adına vatandaşlarımız bir deprem yaşarsa bunun Anadolu coğrafyasında her yerde karşılarına çıkabilir. Çeşitli büyüklüklerde bunlar gerçekleşebilir. Yapacakları hareket şu, ilk olarak çöp kapan tutun, sağlam eşyanın yanında beklemek. İkinci olarak bina tahliye edilmesi ve toplanma alanlarına geçilmesi. Toplanma alanı herhangi bir boşluk, park alanları olabilir. Üzerine bina yıkılmayacak, herhangi bir şeyin düşmeyeceği alanlar da toplanma alanıdır vatandaş için. Bu alana geçmeleri ve süreci oradan takip etmeleri. Yetkililerden gelecek uyarılara göre de devam eden süreci izlemelerini istiyoruz. Asla trafiğe düşüp arabalarıyla trafiği kilitlemelerini de beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

‘AFET ÇANTASININ İÇİNE ELZEM EŞYALAR KOYULMALI’

Afet çantasının herkesin evinde hazır bulundurulması gerektiğini vurgulayan Müdür Genç şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın evlerinde olası afet acil durumlarına öncesinde hazırlanmaları için yapması gereken doğru davranışlardan bir tanesi de afet ve acil durum çantası hazırlamaktır. Bir acil durum olduğunda refleks olarak hızlıca çantalarını alıp dışarı çıkmaları gerekir. İnsanlar bir afet olduğunda farkına varamıyorlar, ne yapmaları gerektiği, doğru davranışın hangisi olduğunu bilemiyorlar, panik içerisine giriyorlar. O an yataklarının baş ucunda bulundurabilecekleri bir çanta ya da evin girişinde bulundurabilecekleri bir afet acil durum çantalarının olması çok çok önemlidir. Eğer siz tahliye ederken evinize çok ağır çanta hazırlayıp evi tahliye edemiyorsanız bu da büyük bir problemdir. Bu çantanın içerisinde çok önemli elzem olan eşyaları koymamız gerekiyor. İşte bizim için elzem olan dediğimiz basit bir ilk yardım çantası, ilk anda ihtiyacımız olabilecek. Kuru gıdaların bulunduğu, pilli bir radyonun, pilli bir el fenerinin bulunduğu, düdüğünün olduğu, içme suyunun olduğu bir çantamız olması ve mevsim şartlarına göre kıyafetlerin olduğu, tabii kıyafet deyince de bir tatile gidecek gibi değil, kendilerinin dışarıda kaldığında ihtiyaç hissedebileceği basit kıyafetlerden bahsediyoruz. Bunların olduğu bir çantaları kesinlikle olmalı ve bu çantayı hazırlarken aile bireyleriyle birlikte hareket etmeleri lazım ki herkes bilsin, bir tanesi almayacak olsa diğeri çantayı alıp en azından evinden o şekilde çıkar.”