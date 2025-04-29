Elitaş'ın yardımcılığına İzzet Buzkan atandı
AK Parti Genel Başkan vekili Mustafa Elitaş'ın yardımcılığına Avukat İzzet Buzkan atandı.
Avukat İzzet Buzkan, AK Parti Genel Başkan vekili Mustafa Elitaş’ın yardımcılığı görevine atandı.
İzzet Buzkan Kimdir?
Kayseri’de avukatlık yapan İzzet Buzkan, Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nde Divan Kurulu üyeliği görevinde bulunuyor.
Avukat Buzkan, geçmişte Kocasinan Belediyesi Meclis üyeliği görevinden istifa ederek 28. Dönem TBMM Milletvekilliği AK Parti Kayseri aday adaylığı için başvuruda bulunmuştu.