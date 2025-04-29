Elitaş'ın yardımcılığına İzzet Buzkan atandı

AK Parti Genel Başkan vekili Mustafa Elitaş'ın yardımcılığına Avukat İzzet Buzkan atandı.

Elitaş'ın yardımcılığına İzzet Buzkan atandı

Avukat İzzet Buzkan, AK Parti Genel Başkan vekili Mustafa Elitaş’ın yardımcılığı görevine atandı.
 

İzzet Buzkan Kimdir?
Kayseri’de avukatlık yapan İzzet Buzkan, Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nde Divan Kurulu üyeliği görevinde bulunuyor. 

Avukat Buzkan, geçmişte Kocasinan Belediyesi Meclis üyeliği görevinden istifa ederek 28. Dönem TBMM Milletvekilliği AK Parti Kayseri aday adaylığı için başvuruda bulunmuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

TIR'ın altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
TIR’ın altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç toprağa verildi
Talas Millet Bahçesi'nde Son Dokunuşlar
Talas Millet Bahçesi'nde Son Dokunuşlar
Bugün, unutulan Kut'ül Amare zaferinin 109. yıl dönümü
Bugün, unutulan Kut’ül Amare zaferinin 109. yıl dönümü
Kayseri'de Bilim ve Spora Modern Ulaşım Çözümleri
Kayseri’de Bilim ve Spora Modern Ulaşım Çözümleri
'Kültepe'den Fısıldayan Ezgiler' Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
‘Kültepe’den Fısıldayan Ezgiler’ Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!