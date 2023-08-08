Ağabeyini sırtında taşıyor
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Hatem Doğan, felçli ağabeyini sırtında taşıyarak her türlü ihtiyacını gideriyor.
- 08.08.2023 11:08
- Güncelleme: 08.08.2023 13:33
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan Hatem Doğan, felçli ağabeyini sırtında taşıyarak her türlü ihtiyacını gideriyor.
Tomarzalı Hatem Doğan; felçli ağabeyini sırtında taşıyarak ağabeyinin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Örnek bir davranış sergileyen Doğan; "Felçli ağabeyimiz bazı ihtiyaçları oluyor. Akülü aracı arızalandığı için şuan kullanılamaz durumda. Bu yüzden ağabeyimi sırtımda götürüp, getiriyorum. Ömrüm yettiğince kendisini sırtımda taşımaya da devam edeceğim” dedi.
İHA
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