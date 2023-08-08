Başkan Büyükkılıç, Özel Öğrenci Zeynep'in Misafiri Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden 10 yaşındaki Zeynep Ebrar'ı evinde ziyaret etti.

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  • 08.08.2023 10:59
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:32
Başkan Büyükkılıç, Özel Öğrenci Zeynep'in Misafiri Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden 10 yaşındaki Zeynep Ebrar’ı evinde ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden 10 yaşındaki Zeynep Ebrar İşleyen, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı evine davet etti. Daveti geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, Zeynep Ebrar ile evinde buluştu. Zeynep’in davetine icabet ederek evlerine misafir olan Büyükkılıç, ahirete irtihal eden Zeynep’in dedesi Mehmet Eroğlu için de aileye taziyesini iletti. Başkan Büyükkılıç’ı karşısında gören Zeynep’in sevinci ve heyecanı gözlerinden okunurken, sıcak ve samimi sohbette Zeynep, Dr. Başkan Büyükkılıç gibi kendisinin de ilerde doktor, öğretmen ya da veteriner olacağını söyledi. Zeynep’in annesi de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimcilerinden tüm çalışanlarına kadar ekibin çok iyi olduğunu, sıcakkanlı ve güler yüzlü olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, misafirperverlikleri için İşleyen ailesine teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Zeynep Ebrar henüz 10 yaşında cıvıl cıvıl çok tatlı bir yavrumuz. Epey bir zamandır da bizi evine davet ediyordu. Biz de hem Zeynep’in davetine icabet etmek hem de ahirete irtihal eden kıymetli dedesi için ailesine taziye ziyaretinde bulunmak amacıyla evlerine misafir olduk. Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin de öğrencisi olan Zeynep’e ve İşleyen Ailesi’ne misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, güzel yavrumuza da hayırlı bir ömür diliyorum. Biz her daim onun yanında ve destekçisi olacağız.”

Büyükkılıç, hayatını kaybeden Zeynep’in dedesi merhum Mehmet Eroğlu’na Allah’tan rahmet dileyerek, Kur’an-ı Kerim okudu. Kendisini araca kadar uğurlayan Zeynep’e hediyeler de veren Başkan Büyükkılıç, ‘Sen her şeyin en iyisine layıksın. Seni çok seviyoruz’ diyerek Zeynep ile kucaklaştı ve evden ayrıldı. Büyükkılıç’a ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti.

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İHA

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