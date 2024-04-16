Ağacı söken 4 kişiye ceza
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaldırımdaki ağacı söken 4 kişiye ceza uygulandı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kaldırımdaki ağacı söken 4 kişiye ceza uygulandı.
İlçeye bağlı Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; yolda yürüyen 4 kişi kaldırımdaki ağacı sallamaya başladı. Bir süre ağacı sallayan şahıslar, ağacı kökünden söktü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek şahısları tespit etti.
Polis ekipleri tarafından 4 kişiye "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılırken, Kocasinan Belediyesi tarafından da idari işlem uygulandı.