AGD'den Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 19.30'da Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda anlamlı bir etkinlik düzenleyecek. 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' başlıklı program için hazırlıklar tamamlandı.

AGD'den Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “Programın konuşmacısı, gazeteci-yazar Halis Mutlu olacak. Halis Bey, Mekke’nin fethi ve Kudüs’ün İslam dünyası için taşıdığı anlam üzerine önemli değerlendirmelerde bulunacak. 

Gecede ayrıca, Harun Kayasandık ezgileriyle sahne alacak. Dolu dolu bir program tasarladık. Gösteriler, tiyatrolarla, çekilişlerle süsledik.” dedi. Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, tüm Kayserilileri bu anlamlı geceye davet ederek, “Birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek, manevi değerlerimizi hatırlamak ve ümmet bilincini nakşetmek için bu programı gerçekleştirileceğiz. Bu programa büyük bir ilgi var. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. 15 Temmuz Yerleşkesi içerisinde bulunan kongre ve kültür merkezi salonunda 31 Aralık gecesini en verimli şekilde geçireceğiz.” açıklamalarında bulundu.

Etkinlik kapsamında bir de Umre çekilişi yapılacak. Bu çekilişle bir katılımcıya kutsal topraklara gitme fırsatı sunulacak.

 

Haber Merkezi

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