Kaski'den Bünyan altyapısına köklü revizyon

Daha temiz ve altyapısı güçlü bir Kayseri için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bünyan ilçesi Yünören Mahallesi’nde bulunan mevcut foseptik deşarj hattını yenilemek için kolları sıvayan KASKİ, bölgede titiz bir çalışma yürütüyor.

“Sorun Nerede ise KASKİ Orada”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde çözüm odaklı altyapı yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek için nerede sorun var ise KASKİ’miz orada” dedi.

Tüm altyapı hizmetlerini vatandaşlara eksiksiz şekilde ulaştırmak için yeterli miktarda bütçe ayırdıklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şunları söyledi:

“KASKİ’miz ile altyapıda kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlara çözümler getirirken aynı zamanda örnek teşkil eden birçok önemli yatırımları hayata geçirdik. Aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bünyan ilçemize bağlı Yünören Mahallesi’nde 3 milyon 135 bin TL maliyet ile mevcutta bulunan foseptiğin daha sorunsuz çalışabilmesi için 1350 metre uzunluğunda 200’lük koruge borularla deşarj hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Amacımız insanımıza ve doğaya faydalı şekilde hizmet edebilmek. Uzun yıllar sağlıklı altyapı noktasında hiçbir sorun yaşanmaması için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Yapılan yatırımlar bölge halkımıza hayırlı olsun.”