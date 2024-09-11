KAYMEK'te 2024-2025 eğitim öğretim yılı kurs başvuruları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’de (KAYMEK) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kurs başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önem verdiği ve Kayseri’deki 6’ncı üniversite gibi görev üstlendiğini ifade ettiği KAYMEK, eğitimde marka kuruluş olmaya devam ediyor. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların merakla beklediği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kurs başvuruları başladı.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde Gençlerin Akademik Gelişimlerine Katkı Sağlanıyor

Şehir merkezinde 10 farklı tesisle 4’üncü sınıftan 12’nci sınıf ve mezun gruplara kadar gençlere ücretsiz eğitim imkânı sunan Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 4’üncü sınıftan 11’inci sınıfa kadar Akademik Ders Takviyeleri, 8’inci sınıflara LGS Hazırlık kursları, 12’nci sınıf ve mezun gruplara ise YKS Hazırlık Kursları veriliyor. Etütler ve soru çözümleriyle konular pekiştirilirken, sabit aralıklı yapılan deneme sınavlarıyla gençlerin akademik gelişimlerine katkı sağlanıyor.

8’i Yeni Olmak Üzere 21 Farklı Branşta 130 Kurs Açıldı

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde, 2 aydan 9 aya kadar belirli periyodlarla Sanatsal Kurslar, Mesleki Eğitim Kursları ve Kişisel Gelişim Kursları da düzenliyor. 12 tesiste kültürel, sanatsal, kişisel gelişim ve mesleki eğitim kursları düzenleyen KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 8’i yeni olmak üzere 21 farklı branşta 130 kurs açıldı. Verilen eğitim sonrası kursu tamamlayan kursiyerlere bazı branşlarda katılım belgesi, bazı branşlarda da MEB onaylı Türkiye’nin her yerinde geçerli sertifika veriliyor.

Başvurular Devam Ediyor

30 Eylül’de başlayacak olan Sanat ve Mesleki Eğitim kurslarına ve 1 Ekim’de başlayacak olan Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri kurslarına www.kaymekonline.com adresinden başvurular devam ediyor.

Hizmet yelpazesini her geçen yıl zenginleştiren KAYMEK, yeni eğitim-öğretim yılında da binlerce insanın hayatına dokunacak, Türkiye’nin ve Kayseri’nin yarınları olan gençlerin kente ve ülkeye faydalı bireyler olması yönünde çalışmalar yürütecek.