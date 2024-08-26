Ağırnas'ta yapılan geleneksel atlı sünnet töreni ilgi gördü
Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde iki çocuğun atlı sünnet töreni görenler tarafından beğenildi.
Ağırnas Mahallesi'nden Burhanettin Mete'nin çocukları olan İhsan Naci ve Ahmet Emin'in sünnet törenlerinde çocukların at sütüne bindirilerek, mahalle caddelerinde gezdirilmesi, geleneksel törenleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
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