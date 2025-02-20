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  • Ağızdaki besin kalıntıları dişte çürük oluşturur mu?

Ağızdaki besin kalıntıları dişte çürük oluşturur mu?

Diş Hekimi Murat Kaytancı, ağızdaki besin kalıntılarının direkt olarak çürük oluşturmadığını söyleyerek, 'Ağızdaki besin kalıntıları direkt olarak aslında çürük oluşturmuyor yani oradaki besin kalıntısının üzerine bakteri, mikrop geliyor ve oraya gelen mikroorganizma kendine beslenme alanı oluşturuyor. Aslında direkt olarak besin değil orada çürüğü oluşturan bakterilerdir' dedi.

Ağızdaki besin kalıntıları dişte çürük oluşturur mu?

Diş Hekimi Murat Kaytancı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Su İçsem Yarıyor’ programına katılarak moderatör Rabia Özaslan’ın sorularını yanıtladı. Kaytancı, ağız sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Ağızdaki besin kalıntıları direkt olarak aslında çürük oluşturmuyor yani oradaki besin kalıntısının üzerine bakteri, mikrop geliyor ve oraya gelen mikroorganizma kendine beslenme alanı oluşturuyor.Aslında direkt olarak besin değil orada çürüğü oluşturan; bakterilerdir. Bunun için ağız sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor, günde en az 2 kere diş fırçalamayı öneriyoruz” şeklinde konuştu.

‘DİŞ İPLERİ DİŞ ETİNE ZARAR VERMEZ’

Diş iplerinin doğru kullanıldığı takdirde diş etine zarar vermeyeceğini ifade eden Kaytancı, “Diş iplerinin diş etlerine doğru kullanıldığı takdirde zarar vermesi söz konusu olamaz. Diş fırçası girmeyen alanları da doğru diş ipi ve doğru yöntemle temizleyebiliriz. Genellikle sarmal şeklinde olan diş iplerini öneriyoruz. Sadece diş fırçalamak yeterli olmayabilir; uygun fırça ve macun ile doğru fırçalama tekniği kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

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