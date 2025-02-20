  • Haberler
  • Gündem
  • Jandarma Trafik Timleri, Tarım Fuarı'nda trafik güvenliğini anlattı

Jandarma Trafik Timleri, Tarım Fuarı'nda trafik güvenliğini anlattı

Kayseri OSB Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açan Kayseri Tarım Fuarı'nda stant kuran İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri tarafından çiftçilere ve vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Jandarma Trafik Timleri, Tarım Fuarı'nda trafik güvenliğini anlattı

Atlas Fuar tarafından 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 20'nci Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, OSB Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda stant kuran İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ise çiftçileri ve vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Öte yandan broşür ve afiş dağıtıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Jandarma Trafik Timleri, Tarım Fuarı'nda trafik güvenliğini anlattı
Jandarma Trafik Timleri, Tarım Fuarı’nda trafik güvenliğini anlattı
Kayseri Tarım Fuarı Büyük İlgiyle Açıldı
Kayseri Tarım Fuarı Büyük İlgiyle Açıldı
Başkan Güneş: 'Üretmek, savunma sanayi kadar önemli'
Başkan Güneş: “Üretmek, savunma sanayi kadar önemli”
Kayseri Kızılay'da Toplu Açılış Coşkusu
Kayseri Kızılay'da Toplu Açılış Coşkusu
Başkan Şahin: 'Ramazan kolisinin satışı yasalara aykırıdır'
Başkan Şahin: “Ramazan kolisinin satışı yasalara aykırıdır”
Saadet Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Tepki: İşçilerin Haklarını Ödeyin!
Saadet Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Tepki: İşçilerin Haklarını Ödeyin!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!