Jandarma Trafik Timleri, Tarım Fuarı'nda trafik güvenliğini anlattı
Kayseri OSB Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açan Kayseri Tarım Fuarı'nda stant kuran İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri tarafından çiftçilere ve vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Atlas Fuar tarafından 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 20'nci Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, OSB Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda stant kuran İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ise çiftçileri ve vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Öte yandan broşür ve afiş dağıtıldı.