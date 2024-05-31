AGÜ'den Filistin'e destek sergisi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından Filistin'e destek olmak amacıyla 'İnsanlığın Direnişi: Filistin' adlı sergi açıldı.

AGÜ'den Filistin'e destek sergisi
Kayseri GündemEditör

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından Filistin’e destek olmak amacıyla ‘İnsanlığın Direnişi: Filistin’ adlı sergi açıldı.

AGÜ’de düzenlenen sergiye AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve öğrenciler katıldı. Sergide Filistin’de yaşanan acıları anlatan fotoğraflar yer aldı. Öğrenciler tarafından gezilen sergide, Filistinliler için dua da edildi. Sergide açıklamalarda bulunan AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz; "Gazze’de olanlar bütün dünyanın yüreğini yakıyor. Dünyanın her bölgesindeki üniversiteler gibi üniversitemizde de Gazze’ye dikkat çekmek, oradaki soykırımı bir an önce durdurup, onların acı çekmelerini engellemek için herkes elinden geleni yapıyor. Arkadaşlarımız da bugün bu sergiyi hazırladı. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Önemli olan sesimizi duyurmak ve bir araya gelmek. Aramızdaki farklılıkları da ortadan kaldırarak, bir araya gelmek. Yüksek sesle bütün dünyaya haykırmak. Bunu dünyadaki bütün üniversiteler yapacak. Türkiye’deki bütün üniversiteler yapacak. Bütün dünya bu işe el ele ‘dur’ diyeceğiz ve durduracağız. Başka çaresi yok” şeklinde konuştu.

AGÜ'den Filistin'e destek sergisi
AGÜ'den Filistin'e destek sergisi
AGÜ'den Filistin'e destek sergisi
AGÜ'den Filistin'e destek sergisi
AGÜ'den Filistin'e destek sergisi
AGÜ'den Filistin'e destek sergisi
İHA
Kayseri Gündem

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