AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Koca'ya YÖK'ten Üstün Başarı Ödülü

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Koca YÖK tarafından Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Dr. Koca'ya ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

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  • 19.10.2023 11:05
  • Güncelleme: 19.10.2023 14:37
AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Koca'ya YÖK'ten Üstün Başarı Ödülü
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Koca; YÖK tarafından Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Dr. Koca’ya ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

YÖK tarafından verilen Üstün Başarı Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreninde sahiplerini buldu. AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Kemal Koca da Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülen akademisyenler arasında yer aldı. Dr. Koca, ’Bireysel alanda Fen ve Mühendislik Bilimleri’ kategorisinde ’Rüzgar türbini kanatlarında esnekliğin yeri ve boyunun değişimi ile akış kontrol kabiliyetinin incelenmesi’ projesi ile Üstün Başarı Ödülü aldı. Dr. Koca’ya ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

YÖK tarafından akademisyenlerin başarılarını ve üstün performanslarını teşvik etmek amacıyla verilen ödüller bireysel, kurumsal, özel alan ve özel olmak üzere dört ana başlık altında 12 ayrı kategoride veriliyor. YÖK’ün Üstün Başarı Ödül programı 2017 yılından beri uygulanılır.

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İHA

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