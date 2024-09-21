Ahilik etkinliklerine davullu zurnalı davet

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, birlik yöneticilerinin katılımıyla şehirde esnafı 37.'si düzenlenecek Ahilik Haftası Kutlamaları'na katılmaya davet etti.

Ahilik etkinliklerine davullu zurnalı davet
Kayseri GündemEditör

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, birlik yöneticilerinin katılımıyla şehirde esnafı 37.’si düzenlenecek Ahilik Haftası Kutlamaları’na katılmaya davet etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünden davul zurna eşliğinde yapılan davette, esnafa Ahi Helvası dağıtımı yapılarak Türk bayrağı hediye edildi. Kutlamaların ‘Ben değil biz’ anlayışıyla yürütüldüğünü söyleyen Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, “Kutlamalar, ben değil ’biz’ anlayışıyla bayram olur. Şehirde halkın kutlamalara sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amacıyla her yıl kutlamalardan önce esnaf ve halk yöresel etkinliklere davul zurna eşliğinde davet ediliyor.

Pazartesi günü kortej yürüyüşünü sonrasında Ahilik Haftası kutlamaları açılış programı yapılarak şehirde bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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