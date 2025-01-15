Ahmet Erdem Lisesi'nde Fotoğraf Sanatı Semineri

Etkinlikte, Yusuf Kartal, fotoğrafçılığın temel prensipleri, yaratıcı teknikler ve sektördeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verdi. Öğrencilere, hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak, fotoğrafçılığın sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir sanat formu ve meslek olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Kartal ayrıca kendi deneyimlerinden de örnekler vererek, fotoğrafçılık kariyerinin farklı yönlerini paylaştı. Soru-cevap bölümünde ise öğrenciler, fotoğrafçılıkla ilgili merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

Yusuf Kartal, etkinliğin sonunda yaptığı açıklamada, gençlere fotoğraf sanatını tanıtmanın ve sevdirebilmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Ahmet Erdem Lisesi yetkilileri ise, bu tür etkinliklerin öğrencilere farklı bakış açıları kazandırdığını ve sanata olan ilgilerini artırdığını ifade ettiler.

Etkinlik, öğrencilerin sanatla iç içe olmalarını teşvik ederek, gelecekteki potansiyel fotoğrafçıların yetişmesine katkı sağladı.