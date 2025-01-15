Erciyes Üniversitesi'nden Dev Hastane Projesi: 340 Milyon Dolarlık Yatırım

Prof. Dr. Altun, Cumhurbaşkanı'nın Kayseri'nin ihtiyacı olan bu hastane için verdiği desteklerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Üniversitemizin tek kalemde gerçekleştirdiği en yüksek maliyetli proje bu hastanedir" dedi. Projenin ihale sürecinin tamamlandığını ve yapım aşamasına geçileceğini ifade etti.

Altun, üniversitenin uluslararası projelerdeki başarısından da bahsederek, Avrupa Araştırma Konseyi'nin 2024 yılı projelerinden birini Erciyes Üniversitesi'ne vermesinin gurur verici olduğunu söyledi. Ayrıca, fiziki düzenlemelerin kampüs ihtiyaçlarına göre yapıldığını ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin ek binasının yakında hizmete gireceğini belirtti.

Rektör Altun, 800 yataklı hastane projesinin yaklaşık 9-10 aylık bir süreyi kapsayan çok kapsamlı bir proje olduğunu ve tamamlandığında Kayseri'nin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. 340 milyon dolarlık bu yatırım, Kayseri'nin sağlık süreçlerinin planlamasında önemli bir rol oynayacak.