İhracat Akademisi Eğitim programları başlıyor

Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile oluşturulan İhracat Akademisi, üniversitelerin akademik birikiminden de faydalanarak eğitim faaliyetlerine devam edecek.

İhracat Akademisi eğitim programları, 1 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde, 15 Mart 2025 tarihinde ise Ankara'da Ankara Üniversitesi'nde başlayacak. Programlara kayıtlar, İhracat Akademisi'nin resmi internet sitesi olan ihracatakademisi.org.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.

İhracat Akademisi'nde kayıtları başlayan eğitim programlarına ilişkin bilgiler ve duyurular, akademinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu üyeleri ve ilgili kurumlar, konuyla ilgili bilgilendirilmektedir.