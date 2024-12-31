'Aile ve Değerler' konulu konferansa yoğun ilgi

Kadir Has Kongre Merkezi'nde 'Aile ve Değerler' konulu söyleşi düzenlendi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan söyleşide konuşmacı olarak yer aldı.

'Aile ve Değerler' konulu konferansa yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde 'Aile ve Değerler' konulu söyleşi düzenlendi. Şaban Özdemir Moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. Nevzat Tarhan konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşiye, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz katıldı.
Söyleşinin ardından Prof. Dr. Nevzat Tarhan imza etkinliği gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

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