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Hırsızlık suçundan aranan firari kıskıvrak yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında Hırsızlık suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç.(26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan aranan firari kıskıvrak yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında ‘Hırsızlık’ suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç., (26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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