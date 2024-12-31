Hırsızlık suçundan aranan firari kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında Hırsızlık suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç.(26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında ‘Hırsızlık’ suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç., (26) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.