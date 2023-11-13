Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Psikolog Cüneyd Özdemir, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Dezavantajlı bireylerin yanında olan ve son yaşanılan 6 Şubat depremi sonrasındaki süreçte bölgede görev alıp depremden etkilenen vatandaşların sıkıntıları ile yakından ilgilenen Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Psikolog Cüneyd Özdemir, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Psikolog Cüneyd Özdemir’in kısa süre zarfında Ankara’da görevine başlayacağı öğrenildi.