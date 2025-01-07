Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Çıngır,' Sorunlar Krize Dönüşmeden Bildirilmeli'

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Geleceğe Mektuplar" programında, moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Çıngır, "Biz il müdürlüğü olarak gerçek anlamda, hemen hemen maddi konularda – örneğin vergi dairesi veya tapu gibi – değil, ancak hayatın olağan akışındaki birçok sıkıntı noktasında yardımcı oluyoruz. Bizim amacımız, sadece olaylar meydana geldikten sonra müdahale etmek değil, aynı zamanda olumsuz durumların oluşmasını engellemeye çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı birimlerimiz, hemşehrilerimize çeşitli alanlarda destek vermektedir. Aile ve toplum hizmetleri birimimiz, boşanma aşamasına gelmiş veya boşanmaya teşebbüs eden ailelere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmete e-Devlet üzerinden de başvurulabilir. Ayrıca, kişisel anlamda psikososyal desteğe ihtiyaç duyan bireylere de yardımcı olmaktayız. Şehit ve gazi ailelerimizin tüm iş ve işlemleri, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü üzerinden yapılmaktadır. Bu ailelerin herhangi bir işlemi bizimle devam etmektedir. Ayrıca, engelli bireylerin evde bakım hizmetlerinin bağlanması, sosyal ve ekonomik yardımlar, çocukların korunması ve aile hizmetleri gibi birçok alanda da destek sağlamaktayız. Evde bakım hizmetlerinin denetimi, huzurevlerinin denetimi ve kreşlerin denetimi de bizim sorumluluğumuz altındadır. Genel olarak, hayatın her alanında yaşanabilecek sorunlarda başvurulması gereken birimlerimiz mevcuttur. Eğer hizmet alanımızda bir konu varsa, kapımız herkese açıktır" sözlerine yer verdi.



Öte yandan, Kayseri'de farkındalık oluşturmak adına bir sorun ve problem olduğu zaman bunların krize yol açmadan erkenden bildirilmesi gerektiğini söyleyen Çıngır, "Farkındalık oluşturulması gereken bir konu şudur: Daha önce basit çözümlerle halledilebilecek sorunlar, büyüyüp ciddi bir hal alabiliyor. Bu yüzden Kayserili hemşehrilerimize şunu söylüyorum: Eğer bir sorun olduğunu görüyorsanız veya hissediyorsanız, bunu bize bildirirseniz, sorun büyümeden, krize yol açmadan daha pratik bir şekilde çözebiliriz. Bazen küçük bir dokunuş veya destekle aileler kalkınabilirken, bazen bu sorunlar o kadar uzun süre devam eder ki, kronikleşip telafisi mümkün olmayan bir noktaya taşınabilir. Biz bunu istemiyoruz" şeklinde konuştu.