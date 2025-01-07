Sosyal medya ihbarı ceza getirdi

Kayseri'de trafik ekiplerince 'Belsinde Araç Ters Şeritten İlerliyor. Sürücüler Dikkatli Olunuz' konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmada bahse konu araç tespit edildi ve sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı.

Sosyal medya ihbarı ceza getirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürülüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; “Belsinde Araç Ters Şeritten İlerliyor. Sürücüler Dikkatli Olunuz" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmada bahse konu araç tespit edildi ve sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden 9 bin 267 lira cezai işlem uygulandı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, “İhbarda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir” denildi.

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