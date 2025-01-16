Aile Yılında Aile Platformu'nun mottosu: 'Ailem benim her şeyim'

Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, Kayseri Milli Mücadele Müzesi önünde aileyi korumak ve toplumu güçlendirmek adına açıklamalarda bulundu. Avanlıer, "Yaptığımız çalışmalardan bazıları olan; ‘Ailem Benim Her Şeyim’ Projesi ile okul-aile birlikleri vasıtasıyla ailelerimize düzenlediğimiz seminerler ile bilgilendirmeyi, ‘Konuşmaya Değil Dinlemeye Geldik’ Projesi ile tüm mahallelerde ailelerimizi dinlemeyi ve ‘8 Hafta Eğitim’ seminerleri içinde yer alan; Kadın Güzeldir, Düşünce Fabrikası, Çeyiz Sandığı, Ben Bağımlı Değilim, medya okur-yazarlığı etkinlikleri ile eğitmeyi, ‘AVM Anne-Çocuk Etkinlikleri’ ile birlikte zaman geçirmeyi, İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız ile dijital ortamda olmayı düzenlediğimiz sempozyum, panel ve konferanslar ile tüm kitlelere ulaşmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

‘AİLE İÇİNDEKİ SEVGİ, GÜVEN BİREYLERİN DUYGUSAL VE PSİKOLOJİK GELİŞİMİNDE BÜYÜK ROL OYNAMAKTADIR’

Aile içindeki eğitimlerin önemini vurgulayan Başkan Avanlıer; "Son dönemde, ‘Narin Olayı’ gibi acı verici durumlar, toplumda aile içindeki eğitimin ve bağların önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu tür olaylar, aile içindeki iletişimsizlik, ilgisizlik ve güvensiz ortamların ne kadar büyük tehlikelere yol açabileceğini gösteriyor. Kayseri Aile Platformu olarak, ailenin çocuklarına sağlıklı bir ortam sağlaması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Aile içindeki sevgi, güven ve açık iletişim, bireylerin duygusal ve psikolojik gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, ailelerin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeleri, toplumsal sorunları önleyici bir etki yaratacaktır" dedi.

‘SABAH PROGRAMLARI TOPLUMSAL DEĞERLERE UYGUN OLMALI’

Televizyonlarda yayımlanan sabah programları hakkında uyarılarda bulunan Başkan Avanlıer; “Birçok sabah programı, ailelerin değerleriyle örtüşmeyen, gereksiz tartışmalar ve spekülasyonlar içerebilmektedir. Bu tür programlar, ailelerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve toplumsal huzursuzluğa yol açabilir. Kayseri Aile Platformu olarak, sabah programlarında yapılan içeriğin aile yapısına ve toplumsal değerlere uygun olmasının önemine dikkat çekiyoruz. Ailelerin bu tür yayınlara dikkatli yaklaşmaları, kendilerini ve çocuklarını bu olumsuz etkilere karşı korumaları gerektiği konusunda toplumu bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aileleri bilinçlendirmek için ellerinden geleni yapacağını söyleyen Başkan Avanlıer, şöyle konuştu; "Sonuç olarak; Kayseri Aile Platformu olarak, tüm aile bireylerinin daha sağlıklı, huzurlu ve güçlü bir toplum inşa etme adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ailenin güçlü olması, toplumun güçlü olması demektir. Aileleri, dijital bağımlılık, medya etkileri ve toplumsal olumsuzluklar konusunda daha bilinçli hale getirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Tüm Kayseri halkını, aile içindeki sağlıklı ilişkilerin önemine dikkat etmeye, bilinçli dijital kullanıcılar yetiştirmeye ve toplumsal değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz."