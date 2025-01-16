Kaski'den miniklere 'su tasarrufu' eğitimi

Geleceğin teminatı çocukların, suyun tasarruflu tüketilmesi noktasında daha bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak için yürütülen proje kapsamında ilk olarak 75. Yıl Borsa İstanbul ve Güventürk Anaokulu ziyaret edildi.

Düzenlenen program kapsamında ‘su tüketimi, suyun canlı hayatı için önemi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma aşaması ve su tasarrufu’ konularında eğitim verildi.

KASKİ yetkililerinin sonraki durağı ise Yalçın Delikan, Dr. Rahime Erkan ve Hikmet Madazlı Anaokulları oldu.

Minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, suyun tasarruflu kullanımının hayatın devamlılığında büyük değer içerdiğine işaret edilerek, evlerde, okullarda, iş yerlerinde suyun israf edilmeden bilinçli tüketilmesine vurgu yapıldı.

Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin tüm insanlığın görevi olduğuna vurgu yapılan eğitimin sonunda öğrenciler ‘su gönüllüsü’ olurken, merak ettikleri konuları da sordular.

Çeşitli animasyonlar ile desteklenen eğitimler sonrasında öğrencilere birbirinden farklı hediyeler verilirken, su tasarrufu ve suyun korunmasının önemi konularında bilinçlendirmenin yanı sıra su kullanım kültürünün oluşmasına katkı sağlandı.