Ailesini ziyarete gitti yaşamına son verdi

Ankara'dan Kırşehir'deki ailesinin yanına ziyarete gelen ve maddi sorunlarını gerekçe gösteren bir kişi intihar etti.

Ailesini ziyarete gitti yaşamına son verdi
Kayseri GündemEditör

Ankara’dan Kırşehir’deki ailesinin yanına ziyarete gelen ve maddi sorunlarını gerekçe gösteren bir kişi intihar etti.

Olay; Kaman ilçesi Savcılı Büyükoba köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara’dan ailesinin yanına ziyarete gelen ve emekli zabıta olduğu öğrenilen S.K., bir süre sonra evin bahçesine kendini astı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede S.K.’nın hayatını kaybettiği öğrenilirken, evde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. S.K.’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kaman ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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