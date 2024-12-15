Ailesiyle arası bozuldu: Sokakta yaşam mücadelesi veriyor

Yaşadığı durum hakkında konuşan Vahit Kol, “Ailemle, babamla çok büyük bir sorunum var. İki buçuğa aydır burada dostlarım çok, sevenlerim çok. Yani parasız kalmam, ama hastayım, çalışamıyorum. On numara da mesleğim var, demirciyim ben, inşaat demircisiyim. İş bulamıyorum, ama ben hastalığımdan dolayı çalışamıyorum” dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Gaziosman Paşa Mahallesi’nde Gaziosman Alt Geçiti’nin yanındaki boş arazide yaklaşık 2 buçuk aydır sokakta yaşayan 51 yaşındaki Vahit Kol, babasıyla arasında sıkıntılar olduğunu bu yüzden dışarıda yaşadığını söyledi. Ayaklarında sorun olduğu için çalışamadığını ifade eden Kol, kendisine bir iş bulunmasını istedi. Kol yaşadığı durumla ilgili konuşarak, “Kısaca ben anlatayım, ailemle, babamla çok büyük bir sorunum var. O adam bana oğlum demedi ben de ona baba demedim yani. En küçük bindikleri araba 2 milyon liradır. Yani demek istiyorum ki yani o insanlar burada yaşamasın da. O sana şimdi git bak hiçbir şey söylemesine gerek yok, zaten gözleriyle seni yerler. Biz yedi kardeşiz, ikisi kız onlar evlendi gitti. İki buçuğa aydır burada dostlarım çok, sevenlerim çok. Yani parasız kalmam, ama hastayım, çalışamıyorum. On numara da mesleğim var, demirciyim ben, inşaat demircisiyim. İş bulamıyorum, ama ben hastalığımdan dolayı çalışamıyorum. Yani tabii ki şimdi inşaat anlamında yapamam ağır iş anlamında yapamam ben şimdi bunları bile toparlamaya gücüm yetmiyor. Yani belki bir çay ocağı olur, belki bir kapalı bir yerde bir yer olur. Tabii ki yani ben bu hayata mecbur değilim. Ben kendime gelir miyim, onu Allah bilir. Ama tabii ki yani bu hayatı seçmek iyi değil. Bu hayatı hiç kimse seçmez, seçemez. Ama kader böyleymiş, kul kaderini yaşayacak. Ama ömrüm hayatım boyunca o babayı ben hayatımdan silmem. Hani ben son olarak derim ki yani ben oturduğum yerde, ben zaten bedenen çalışamıyorum. Son olarak belki bir çay ocağı, bu devlet dairesinde bir karakolda falan yapabilirim. Yani en azından orayı burayı temizlerim. Sizin davranışınız çok güzel Allah razı olsun. İlgilendiğiniz için teşekkür ediyorum. O babaya anaya, kardeşlerim dahil hepsine hakkımı helal etmiyorum, hakkım onlara haram olsun” ifadelerini kullandı.