Minik Yüreklerden Büyük Adımlar

İsrail'in Filistin'deki vahşet ve katliamlarını protesto etmek ve Filistinli çocuklara destek olmak için, Yedi Hilal Derneği tarafından organize edilen çocuk yürüyüşü Kurşunlu cami önünden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulu bulunan Filistin Çadırı önünde sona erdi.

Ellerindeki döviz ve pankartlarla yürüyen minik yürekler adına bir açıklama yapan Yusuf Türk şunları söyledi:

'Sevgili Gazzeli Kardeşim,

Öncelikle senin ve Gazze'deki tüm çocukların yanında olmaya çalıştığımı bilmeni isterim. Her ne kadar uzakta olsam da kalbim sizinle atıyor. Evleriniz yıkılmış ve kötü insanların baskısı altındaymışsınız. Ama umutsuzluğa kapılmadığını ve Allah bizimledir dediğini de biliyorum.

Unutma ki dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve tüm Müslümanlar sizinle dayanışma içerisindeler. Sana söylemek istediğim bir şey var: Asla umutsuzluğa kapılma! Ne olursa olsun,

umut her zaman vardır. Bunu unutma. Siz Gazze'deki çocuklar, gerçekten güçlüsünüz.

Savaşlar ve zorluklar insanları bir araya getirir ve bu karanlık günlerin sonunda güneş tekrar doğar.

Hayal kurmayı ve geleceğe dair umutlar beslemeyi unutma. Bir gün barış içinde yaşayacak, güzel bir gelecek inşa edeceksiniz.

Türkiye’deki Sancaktarlarla senin için çalışacağız. Söz veriyoruz senin için derslerimizde başarılı olacak ve senin için güzel mesleklere sahip olacağız. Mühendis olup seni koruyacak teknolojiler geliştireceğiz. Doktor olup yaralıları iyileştireceğiz. Yazar olup dünyaya senin

hikayeni anlatacağız. Asker olup seni kurtarmaya geleceğiz.

Seni Çok seven ve seninle Aksa’da buluşmak İsteyen Sancaktar Kardeşlerin.'