Ak Parti'de İl Yürütme Kurulu listesi belli oldu

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, beraber çalışacağı il yürütme kurulu ekip arkadaşlarını belirledi.

Ak Parti'de İl Yürütme Kurulu listesi belli oldu

Ak Parti'nin yeni Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilat başkanı olarak Mustafa Tevfik Kürtüncü'yü listesine ekledi.

Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı olarak Muammer Topsakal, Seçim İşleri Başkanı Durdu Mehmet Yalçın, Yerel Yönetimler Başkanı olarak Ahmet Canleblebici İl Yürütme listesinde yer alırken Ahmet Yurtlu'da sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanı oldu.

Ak Parti'de İl Yürütme Kurulu listesi belli oldu

Haber Merkezi

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