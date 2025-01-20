Kızılay'da üretilen sepetlerin geliri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kayseri Kızılay İl Binası’nda el sanatları ve sepet atölyelerinde üretilen ürünlerden gelen gelir ihtiyaç sahiplerine yardım olarak gidiyor. Atölyede görev alan Kızılay Gönüllüsü Funda Afyon, atölye hakkında bilgiler vererek; “Kızılay il binamızda yaklaşık 3-4 ay önce el sanatları atölyemizi başlattık. Yeni başlayan bir sepet atölyemiz var. Bunların hepsi el emeği göz nuru. Sepet atölyesinde hanımlarımız gazete kağıdıyla sepet örüyorlar. Çeşit çeşit kırlentler yapıyoruz. Anahtarlıklarımız var. Sabunlarımız var. Hepsi doğal. Hanımlarınız döküyor bunları. Ayrıca bunlar satıldığı zaman ihtiyaç sahiplerine yardım olarak gönderiyoruz. Ayrıca hanımlarımıza bir uğraş oluyor ve de güzel vakit geçiriyorlar. Hem de güzel dost ediniyorlar. Bizim için tek esas gönüllülük burada. Bunun haricinde de Kızılay kadın olarak yaptığımız birçok faaliyet var. Yakın olarak şu anda Miraç Kandili programımız var Perşembe gününe. Eğitimlerimiz oluyor. Hijyen haftasındayız, onunla ilgili bir seminer düzenledik. Gönüllerimiz de katkıda bulundu bizlere. Yaptığımız tüm ürünlerin gelirleri ihtiyaç sahiplerine yardım olarak gidiyor. Hepsinin tek amacı var. İhtiyaç sahiplerine yardım. Bizim tek amacımız bu” ifadelerini kullandı.