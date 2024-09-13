AK Parti’deki değişimin kodları

Ak Partinin değişim ve yenilenme stratejisinin kodlarını ferhat Murat'ın kaleminden aktarıyoruz:



Geçtiğimiz hafta salı günkü yazımda AK Parti’de kapsamlı değişim ve yenilenme kararı alındığını ifade etmiş ve yol haritalarından bazılarını paylaşmıştım.

AK Parti’de yaş ortalamasının gençleşeceğini ve AK Parti ile özdeşleşen bazı isimlerin mayıs ayında son kongrelerini gerçekleştireceklerini kaleme almıştım.

Bugün biraz daha detaya inelim…

Kongre sürecini genel merkezde dar bir kadro yönetecek.

Koordinasyon sürecini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir yürütecek.

“AK Parti teşkilatları sahada yok” eleştirilerine karşılık, geçtiğimiz hafta sonu Türkiye buluşmaları programına start verildi.

Milletvekilleri, MKYK üyeleri Türkiye’nin dört bir yanında sahaya indi ve vatandaşa kulak vermeye başladı.

Bu uygulama kesintisiz olarak devam edecek.

Ancak bence çok daha iyi bir biçimde duyurulması lazım.

İletişimi daha iyi yürütülebilir.

İlçe ve il kongrelerinin yapılış formatlarında da değişikliğe gidiliyor.

Gün boyu sürecek, bazı yerlerde iki güne yayılacak ve sadece yönetim kurulu seçiminden ibaret olmayacak.

O ilçenin veya ilin sorunlarının masaya yatırılacağı, çözüm önerilerinin konuşulacağı bir formatta hayata geçirilecek.

AK Parti kongrelerinin yeni formatıyla şehirlerde heyecan yaratması amaçlanıyor.

Böylece “sorunları yine AK Parti çözer” algısı desteklenmiş olacak.

Kongrelerin hemen sonrasında eğitim programlarına daha fazla ağırlık verilecek.

Teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun; herkesin Türkiye gündemine, AK Parti’nin bugüne kadar yaptıklarına ve bundan sonra hayata geçireceği projelerin mantığına hakim olarak sahada aktif bir biçimde çalışması hedefleniyor.

81 ilde eğitim programları yapılacak.

Eğitimler geniş kapsamlı olacak.

Eğitim içeriklerinde neler olacak?

Teşkilat adabı, yakın siyasi tarih, hitabet, insan ilişkileri, kişisel gelişim ve iletişim alanlarında teşkilatlar eğitime tabi tutulacak.

Bu konuya çok önem veriliyor.

Hatta bu hususta ilçe ve il yürütme kurulu üyeliği, belediye meclis üyeliği ve milletvekili adaylıklarında belirli bir oranda eğitim almamış olanların listelerde kendisine yer verilmemesinin tüzüğe eklenmesi dahi gündeme gelebilir.

AK Parti, yeni dönemde aynı zamanda kapsamlı bir ‘akademi’ olacak.

1994 yerel seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan olan Refah Partisi’nin meclis üyesi listelerine yazılan isimlerin belirlenmesinde teamül olarak benzer bir uygulamayı gerçekleştirdiğini de hatırlatmış olalım.

Eğitimin yanı sıra motivasyon programlarıyla da 81 ildeki teşkilatlara AK Parti’nin ilk günkü heyecanının tekrar kazandırılması amaçlanıyor.

Önemli isimler teşkilatlarla buluşacak.

AK Parti’nin bu kongre dönemiyle beraber önemli hedeflerinden biri de; siyasette daha önce yer almamış alanında başarılı, genç isimleri partiye kazandırmak.

Yeni isimler bulma konusunda çok ciddi araştırmalar yapılıyor.

Sanattan spora, iş dünyasından medyaya, akademiden sivil topluma uzanan geniş bir yelpazede önemli isimler bu sürece destek verecek.

Birçok genç, kadın ve başarılı isimden “AK Parti’de bize yer vermezler” eleştirilerini duyduğum için bu konuyu fazlasıyla önemsiyorum.

AK Parti siyasette dijitalleşme sürecinde de öncü adımlar atmış Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nı kurmuştu.

Yeni dönemde dijital alanda daha geniş çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Değişim kodları bunlar.

Türk medyasında ilk defa bu satırlarda bu kodları okudunuz.

Değişimin ve yenilenmenin yazdığım konular ekseninde kusursuz gerçekleşmesi durumunda dahi toplumda doğru bir biçimde algılanamamasının önünde ciddi bir tehdit var.

Yerel seçimlerde aday olarak seçimi kaybeden belediye başkanlarının ve kayıpta rolü olan bazı yöneticilerin yeni dönemde parti üst yönetiminde yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Burada sayı sınırlı olmazsa ‘değişim’in vatandaştaki yansıması istenen düzeyde olmayabilir.

Yani yerel seçimlerde kayıp yaşayanlar, vitrinde sıklıkla kendine yer bulursa ‘değişim yaşanmamış’ gibi hissedilebilir.

AK Parti son kongresinde 75 MKYK üyesinin 50 tanesini değiştirdi.

Ancak vitrin çok değişmeyince bu değişim görülemedi.

Karar vericilerin bu konuyu ihmal etmemesinde büyük fayda var.

Ferhat Murat / Haber7