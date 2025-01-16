Ak Parti'den 'Değişim' Kongresine davet

Bu Kongre aynı zamanda Kayseri için değişim'in işaret fişeği anlamını taşıyor.

Son iki seçimdir Kayseri'de ciddi anlamda oy kaybına uğrayan Ak Parti'nin yeni bir il başkanıyla değişim anlamında nasıl bir kadro oluşturulacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Ak Parti il yöneticileri için en çok dillendirilen, ‘fanus içinde yaşıyorlar’, ‘halktan her geçen gün uzaklaşıyorlar’, ‘kendileri çalıp kendileri oynuyorlar’ ve ‘kadrolar ticari ikbal ve istikbali parti menfaatleri önünde tutuyorlar’ tarzındaki eleştirilerin ne kadar dikkate alınacağını zaman gösterecek.

Yeni Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, geçmişte ortaya koyduğu siyasi çalışma ve becerileriyle, mütevazı ve prensipli çalışma azmiyle, ahlaki değerlerden ödün vermez yapısıyla, Kayseri'de bu değişimin ve dönüşümün mimarı olabilecek dirayettedir.