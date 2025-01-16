İyi Parti'den davet: Genel Başkan Dervişoğlu Kayseri'ye geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Kayseri’ye gelişi hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, “Genel Başkanımızın Kayseri'ye geliş programı aslında iki buçuk aydır planlanan bir programdı. Sadece günü belli değildi. Genel Başkanımızın Kayseri'ye gelme konusunda bir sözü vardı. Randevu durumuna göre de 18 Ocak Cumartesi günü şehrimizi ziyaret edecek. O gün sabah saat 10.00’da teşkilatlarımızla Tomarza girişinde genel başkanımızın bir karşılaması olacak. Ardından Tomarza Belediye Başkanı’nı bir ziyaret edecek. Belediye ziyaretinin ardından Tomarza esnafını bir ziyaret edecek. Öğlen de Kayseri'ye doğru geri yola çıkacak. Kayseri ilimizde önemli STK'larımızdan Ticaret Odamızı ve Sanayi Odamızın ziyareti var. Saat 14.30’da da otelde genel başkanımız hem teşkilatlarımıza hem tüm Kayseri halkına birleştirilmiş divan toplantımızda seslenecek. Bu toplantıya tüm Kayserili hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize açık bir toplantı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu buradan hem ülkenin gündemini, hem şehrimizin gündemini Genel Başkanımız değerlendirmede bulunacak” ifadelerini kullandı.