Ak Parti'den Özvatan ve Felahiye'ye Ramazan Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve teşkilat üyeleri ile birlikte, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından 11 ayın sultanı Ramazan'ı manevi coşku ve paylaşım ruhuyla geçirmek amacıyla kurulan Ramazan Koordinasyon Merkezi kapsamında ilçe ilçe gezilerine devam ediyor.

İlçe başkanlıkları, belediye başkanları, muhtarlar, esnaflar ve ilçe sakinleriyle sıcak ve samimi buluşmalar gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Özvatan ve Felahiye ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Özvatan’ı ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Özvatan’da hava soğuk ama hemşehrilerimizin ilgisi ve sevgisiyle içimiz ısındı” dedi.

AK Parti İl Başkan Hüseyin Okandan ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Başkan Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Özvatan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Kemal Dumlu ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın Ramazan Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla gönüllere dokunduğunu belirterek, “Ramazan’ın bereketini yaşıyoruz. Çok şükür bugün de Özvatan’ımızdayız. Bu kardeşler topluluğunda bulunmanın onurunu taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmanın onurunu taşıyoruz. Belediye olarak taşra bağlamında üzerimize düşeni yapma yönünde ne gerekiyorsa yapacağımızı paylaşıyoruz. Bu dönemde taşraya yapılan yatırımlar, destekler hiçbir dönemde olmamış” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’tan Hizmet ve Eser Belediyeciliği Vurgusu

Büyükkılıç, kırsalı daha yaşanabilir kılmak gerektiğinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

“Doğal gaz dediler, getirdik. Tarıma destek konusunda Türkiye genelinde 30 büyükşehir içerisinde tarıma en çok destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi. 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran, son 4 sene de 3 defa birinci, 1 defa ikinci olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Biz hizmet belediyeciliğini, eser belediyeciliğini, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hayata geçiriyoruz.”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, teşkilatlar olarak her kapıyı çaldıklarını söyledi.

AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Kemal Dumlu ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Okandan’a teşekkür etti.

Büyükkılıç, ardından Cumhur İttifakı ortağı Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir’i ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özvatan Belediye Başkanı Demir ise Başkan Büyükkılıç’a, ilçeye yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Ramazan ayını dolu dolu geçiren bir ilçe olduklarını söyledi.

“Sizleri Seviyoruz, Sizlerin Hizmetkârıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti heyeti Özvatanlılarla buluşmasının ardından Felahiye ilçesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Felahiye İlçe Başkanı Kemal Korkmazyiğit ve ilçe teşkilatıyla buluştu.

AK Parti Felahiye İlçe Başkanlığı’nda partililere hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârıyız, kadirşinas insanlarsınız. Bizim amacımız burada insanların merkezlere taşınmaması, üretmesi, sağlıklı bir şekilde yaşamasıdır. Doğal gazı, eğitimi, sağlığı gibi konularda üzerimize düşeni yapma yönünde gerek kırsalımızla gerekse fen işlerimizle her türlü desteği veriyor, gereken çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, ayrıştırmadan Felahiyelileri hizmetle buluşturacaklarına vurgu yaparak, “Sizler bize emanetsiniz. Felahiye’mizin güzel insanlarının hiçbirini ayrıştırmadan onları hizmetle buluşturup, gönlünde yer edeceğiz. Niyetimiz de çalışmamız da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu şekildedir” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız Söz Değil İcraatla Konuşuyor, Ben Bunu 16 İlçede de Gördüm”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da Felahiye’de bir gönül bağı kurduklarını dile getirerek, “16 ilçemde 16 ailem var. Gözümüz birlikte, beraberlikte. Felahiye benim için çok kıymetli, Büyükşehir Belediye Başkanımız çok ehemmiyet gösteriyor; verdiği destekler, hizmetler, hassasiyetleriyle. Başkanımız söz değil icraatla konuşuyor, ben bunu 16 ilçede de gördüm. Alnımız ak, gönlümüz pek bir şekilde de gidiyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Felahiye İlçe Başkanı Kemal Korkmazyiğit ise Başkan Büyükkılıç’ın kırsala yaptığı yatırımlara dikkat çekerek, “Kırsalda Memduh Başkanımın neler yaptığını, kırsal için ne gayretler gösterdiğini yakinen gördüm. Allah razı olsun. İnşallah ilçemize hizmetler devam eder” dedi.

Büyükkılıç’tan Felahiye Belediyesi’ne Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberlerindeki heyet, daha sonra Felahiye Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve belediye personeli tarafından belediye girişinde çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra başkanlık makamına geçen Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, sıcak ve samimi bir ortamda Güleser ve belediye personeli ile sohbet etti.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hep birlikte Felahiye halkına hizmet edeceklerinin altını çizerek, “Biz önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Birbirimizi seveceğiz, vatandaşları hizmetlerimizle buluşturacağız, dua alacağız. Bugüne kadar hizmet edenleri de takdir ederek, teşekkür edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Felahiye için ne gerekirse yapacaklarını vurgulayarak, “16 ilçemizi de bağrımıza basıyoruz. Bize yakışan ağabeylik, bize yakışan kardeşlik, bize yakışan muhabbet halkaları oluşturmaktır. Felahiye’mizin güzel insanlarının hizmetkârıyız” dedi.

Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser de Felahiye’ye hizmet için gece gündüz çalıştıklarını ve her türlü taleplerinde de Başkan Büyükkılıç’ın destek verdiğini kaydetti.