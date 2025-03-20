Başkan Büyükkılıç, Özel halk Otobüsçülerle iftarda bir araya geldi

Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşen iftar programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, sivil toplum teşkilatı temsilcileri ve özel hak otobüsü esnafı katıldı.

Düzenlenen programda iftar sofralarındaki esnaf ile tek tek görüşerek ‘hoş geldiniz’ diyen Başkan Büyükkılıç, gerçekleştirdiği konuşmada, canlarını emanet ettiği, güvendikleri, takdir ettikleri ve ulaşımda yüz akı olan özel halk otobüsü esnafını bağrına bastığını paylaştı.

Kayseri’nin güzel insanlarını otobüs marifetiyle hedeflerine, evlerine ulaştırmaya gayret eden özel halk otobüsü esnafını sevdiklerini ve kendilerinin hizmetkârı olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, onların mesleklerinin zorluklarını bildiklerini söyledi. Büyükkılıç, özel halk otobüsü esnafına çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

“Dayanışmamız Lazım”

Programda özel halk otobüsü esnafını bağrına bastığını sözlerine ekleyen, Türkiye’nin ve Kayseri’nin kıymetinin bilinmesine işaret eden Başkan Büyükkılıç, birlik beraberliğin önemine değindi. Büyükkılıç, Gazze’de yaşanan dramdan bahsederek, dayanışma mesajı verdi.

“Biz Sizleri Seviyoruz, Sizlere Minnettarız”

Büyükkılıç konuşmasında, “Biz sizleri seviyoruz, sizlere minnettarız. Allah hepinizden razı olsun. Huzur içerisinde ailenizle, çocuklarınızla, yakınlarınızla, dostlarınızla inşallah yaşamayı, kazanmayı, helal kazanıp helalinden yemeyi Mevla’m hepinize, hepimize lütfetsin” şeklinde konuşarak, Ulaşım A.Ş. genel müdürü ile çalışanlarını, özel halk otobüsü esnafını ve dernek yöneticisi ile üyelerini bağrına bastığını kaydedip, teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, Hizmetleri Anlattı

İnsanların hayırlısının insanlara hizmetkâr olan olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, eser belediyeciliği yapan, şehri daha iyi noktaya taşımak için çırpınan bir belediye olduğunu dile getirdi. 16 ilçeyi bağrına basarak hizmet gerçekleştirdiklerini de aktaran Büyükkılıç, gönül belediyeciliği ile ayrıştırmadan çalıştıklarını söyledi.

“Tek Çiçekle Bahar Gelmez, Tek Taştan Duvar Olmaz”

Büyükkılıç sözlerinin sonunda “Tek çiçekle bahar gelmez, tek taştan duvar olmaz. Biz hep beraber birlikte bir anlam ifade ederiz. Onun için birbirimize dua edeceğiz, birbirimize sahip çıkacağız” dedi.

Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu’na teşekkür etti.

İftar programında konuşmaların sonunda günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Büyükkılıç, Teravih Namazını Mehmet Akif Ersoy Camii’nde Kıldı

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç Hürriyet Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kıldığı teravih namazında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Büyükkılıç teravih namazı sonrasında vatandaşlarla görüşerek sohbet etti.