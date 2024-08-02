AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: '20 yılda hayal bile edemeyeceğimiz projeleri hayata geçirdik'

Kayseri İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı; Kayseri Ticaret Odası’nda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Bakan Yardımcıları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları katılım sağladı.

‘SON 12 AYIN İHRACAT-İTHALATINDA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK’

Temmuz ayı ihracatının 22,5 milyar dolara yükseldiğini, ithalatın da 29 milyar 57 milyon dolara düştüğünü söyleyen Bakan Bolat, dış ticaret açığının da geçen yıl Temmuz ayında 12,5 milyar dolar olduğunu ve bu yıl Temmuz ayında ise 7 milyar 235 milyon dolara düştüğüne dikkat çekerek “Dış ticaret açığımızda yüzde 42,5 düşüş yaşandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın Temmuz ayında yüzde 61 iken bu yıl yüzde 75,7’ye yükseldi. 2024 yılının ilk 7 ayında ihracatımızda yüzde 4,1 artış yaşandı ve 148,8 milyar dolara ulaştı. Bu oran, geçen yılın ilk 7 ayına kıyasla 6 milyar dolarlık net artış olarak kayıtlara geçti. İthalatımızda ise yüzde 8,4’lük bir düşüş oldu ve ithalatımız ortalamada 18 milyar dolar düşmüş oldu. Geçen yıl ilk 7 ay içerisinde 74 milyar dolar dış ticaret açığı verirken bu yıl 50 milyar dolara geriledi. Son 12 aya baktığımızda ise Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış bulunuyoruz. 261,5 milyar dolar mal ihracatı, ithalatımız ise 343,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ise 372 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl dış ticaret açığımız 122 milyar dolar iken bu yıl 40 milyar dolar daha dış ticaret açığımızı azaltmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 20 yıl içerisinde büyük projeler gerçekleştirildiğini söyleyerek “Zihnimizde dahi hayallerini kuramadığımız meseleleri hayata geçirdik ve ülkemizi bu noktaya getirdik. Hiçbir zaman ‘olmayacak’ gibi bir durum söz konusu değildir. Birlik, beraberlik ve fikir birliği içerisinde bulundukça önümüzdeki engelleri aşarız” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise Bakan Bolat’a Kayseri’ye teşriflerinden ötürü teşekkür ederek, ülke ekonomisine katkının sürdürülmesi adına il protokolü ve sanayiciler olarak çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Kayseri’de 200’den fazla ülkeye ihracat yapıldığını, bu nedenle havacılık ve demiryolu üzerinden yapılan kargo yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç “Bizlerden beklenen ihracatın daha sağlıklı bir şekilde hayata geçirmek adına büyük katkısı olacaktır” dedi ve Bakan Bolat ile ekibine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye ekonomisinde en temel konunun enflasyon olduğunu belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Ekonomimiz oldukça kritik bir süreçten geçiyor. Para politikalarında ve finansal istikrar anlamında atılan adımları destekliyor, bir an önce enflasyonda kalıcı sonuç almayı umuyoruz. Çünkü fiyat istikrarı olmadığında, rekabet gücümüzün nasıl düştüğünü, maliyetleri nasıl yönetemediğimizi, bütçemizi nasıl yapamadığımızı hepimiz gördük. Ekonomi yönetimimizin enflasyonu düşürme hedefiyle uygulamaya koyduğu parasal sıkılaştırma politikalarının ekonomide belirgin bir yavaşlamaya yol açacağını öngörüyoruz. Bu süreci, ülke olarak ekonomide iyi günler görebilmek için yaşamamız gereken geçici bir zorluk olarak değerlendiriyoruz. Hep birlikte atlatacağımıza da inanıyoruz” dedi.

Üretim ve girdi maliyetlerinin yüksekliği, ürün tedariğindeki zorluklar ve fiyatlardaki dengesizliklerin pazardaki rekabet gücünü zayıflattığını söyleyen KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Pazar gücümüzün zayıfladığı gibi firmalarımızı da zorlamaya devam etmektedir. Bu anlamda ihracat desteklerinin artırılması, firmalarımızın uluslararası pazarda rekabet edebilmesi konusunda güçlerine güç katacaktır” ifadelerini kullandı.