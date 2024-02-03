AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: 'Kayseri'de iş tamam'
Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş 'Bu tabloyu Cumhur Başkanımıza anlattıktan sonra denilecek tek söz var Kayseri'de iş tamam inşallah 31 Mart seçimlerinde bundan önce olduğu gibi yine Cumhur ittifakı olarak Kayseri'yi 17-0 yapacağız' dedi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Kayseri Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş; “ Bu tabloyu Cumhur Başkanımıza anlattıktan sonra denilecek tek söz var Kayseri’de iş tamam inşallah 31 Mart seçimlerinde bundan önce olduğu gibi yine Cumhur ittifakı olarak Kayseri’yi 17-0 yapacağız. Bugün şehirleriniz yaşanabilir haldeyse şehirleriniz yeşil alanlara doymuşsa değerli Belediye Başkanımızın yaptığı paşamın da katkılarının bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi herhalde Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birisidir. 2 milyon metre kareye yakın bir alan halkımızın ihtiyacına açılmış” dedi.