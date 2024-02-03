AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: 'Kayseri'de iş tamam'

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Kayseri Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş; “ Bu tabloyu Cumhur Başkanımıza anlattıktan sonra denilecek tek söz var Kayseri’de iş tamam inşallah 31 Mart seçimlerinde bundan önce olduğu gibi yine Cumhur ittifakı olarak Kayseri’yi 17-0 yapacağız. Bugün şehirleriniz yaşanabilir haldeyse şehirleriniz yeşil alanlara doymuşsa değerli Belediye Başkanımızın yaptığı paşamın da katkılarının bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi herhalde Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birisidir. 2 milyon metre kareye yakın bir alan halkımızın ihtiyacına açılmış” dedi.