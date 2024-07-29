AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş 'Kayseri yeni konseptler geliştirmeli'

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın katılımıyla, İstanbul Sanayi Odası’nın 2023 İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesine girme başarısını gösteren firmalar için ‘Kayseri’nin Yıldızları’ temalı ödül töreni düzenlendi. Törene ayrıca; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi partilerin il başkanları, il müdürleri, oda başkanları, rektörler, siyasi parti temsilcileri, öğretim üyeleri ve iş insanları katıldı.

Konuşmalarına İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamasına tepki göstererek başlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş; “ 8 milyon metre 348 parselle başladığımız birinci organize sanayi bölgesine bugün tüm Kayseri’de 50 milyon karelik bir sanayi bölgesine ulaşmış vaziyetteyiz. Kayseri bu imkanları hayata geçirmenin bir yolunu bulmalı artık Kayseri yeni konseptler geliştirmeli 10 kişinin veya 15 kişinin kurduğu, ileri teknolojili ürünlerin ortaya çıktığı gurur duyduğumuz tesislerin benzerlerinin oluşması lazım. Geleneksel üretimlerin yerine yeni üretimleri hayata geçirmenin yollarını bulmalıyız. İhracatta kilogram fiyatlarının çift haneli rakamlara çıkarmadığımız takdirde geleceğimiz geçmişimizle övünmekten başka bir işe yaramaz” dedi.



İç Anadoluyu yeni bir sanayi havzasına çevirmek gerektiğini ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; “Türkiye’de yaklaşık 4 bin sanayi ürünü imalatı yapılmaktadır bunun dörtte biri Kayseri’de üretilmektedir. Sadece sanayide değil eğitimde, turizmde birçok konuda Kayseri ismini Türkiyeye duyurmuş durumdayız. Kayseri toprağıyla, ekonomisiyle gerçek bir marka şehirdir. Türkiye’nin yeni bir sanayi havzasına ihtiyacı var bu yeni havzanın da en ideal yeri İç Anadolu gözükmektedir Kayseri’de bunun tam merkezinde yer alıyor. İç Anadoluyu Ankaradan başlayarak yeni bir sanayi havzası haline getirmemiz lazım” diye konuştu.

Kayseri için daha fazla çalışacaklarını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Kayserimizi yaşanabilir ve herkesin göğsünü gere gere sahipleneceği bir şehir haline getirmek için her alanda çalışıyoruz. İşi siyasallaştırmadan bu şehir sahip çıkmaya bu şehir sahiplenilmeye fazlasıyla değer. İhracat rakamı yetmez, ödül sayısı yetmez inşallah el ele vermek suretiyle bizler üstümüze düşenin daha fazlasını yapmaya hazırız” dedi.

Öte yandan Enerji maliyetlerinin yüksek olduğu, istihdam üzerindeki yükler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, dövizle ilgili yaşanan sorunlar ve ulaşım/lojistikle ilgili problemlere rağmen Kayserili iş insanlarının büyük bir başarı sergilediğini ifade eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Şehrine yatırım yapan ve bizlere bu gururu yaşatan vatan sevdalısı bütün iş insanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen yapılan ihracatlar ve sağlanan istihdamlarla ülke ekonomisine katkıda bulunan bütün iş insanlarını tebrik eden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Dünya ekonomisinde yaşanan birçok aksaklığa rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Bu büyümeye de en çok katkıyı sanayicilerimiz ve iş insanlarımız sunuyor. 4 milyar dolara yakın ihracatıyla Kayseri, Türkiye ekonomisine en çok katkıda bulunan iller arasında yer alıyor, bundan sonraki süreçte de sağlanan katkının git gide büyüyeceğine, iş insanlarımızın vereceği desteğin artacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Dünyada hızlı bir değişim süreci yaşandığını, birçok iş alanı kapanırken yeni iş alanlarının açıldığını söyleyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Çalışmalarımızı sürdürürken yenilikleri de takip eden ve yeni çağa hazırlanan ortak akıl yürütmemiz, çalışma sergilememiz gerekiyor. Liderimiz sayın Hisarcıklıoğlu bu konuda bizlere hep öncülük etmiştir, etmeye de devam etmektedir. Ortak akılla birlikte başarı getiren bütün iş insanlarımızı, Kayseri’nin yıldızlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu 2023 listesinde Kayseri’den 14 firma yer aldı.

Listeye göre;

13.617.381.950 TL net üretim satışıyla HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kayseri’de birinci, ülke genelinde 91’nci sırada,

13.146.822.995 TL net üretim satışıyla Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Kayseri’de ikinci, ülke genelinde 98’inci sırada,

11.514.477.824 TL net üretim satışıyla Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş., Kayseri’de üçüncü, ülke genelinde 116’ncı sırada,

10.611.448.349 TL net üretim satışıyla Mega Metal San. ve Tic. A.Ş., Kayseri’de 4’üncü, ülke genelinde 129’uncu sırada,

7.919.378.599 TL net üretim satışıyla YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş., Kayseri’de 5’inci, ülke genelinde 176’ncı sırada,

6.864.577.231 TL net üretim satışıyla İstikbal Mobilya San.ve Tic. A.Ş., Kayseri’de 6’ncı, ülke genelinde 210’uncu sırada,

5.467.575.736 TL net üretim satışıyla Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Kayseri’de 8’inci, ülke genelinde 274’üncü sırada,

4.158.049.183 TL net üretim satışıyla Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş., Kayseri’de 9’uncu, ülke genelinde 359’uncu sırada,

3.721.325.379 TL net üretim satışıyla Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. İbrahim Ustaoğlu Mehmet Ustaoğlu Koll. Şti., Kayseri’de 10’uncu, ülke genelinde 398’inci sırada,

3.656.098.835 TL net üretim satışıyla Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş., Kayseri’de 11’inci, ülke genelinde 406’ıncı sırada,

3.506.671.127 TL net üretim satışıyla Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş., Kayseri’de 12’nci, ülke genelinde 419’uncu sırada,

3.036.422.344 TL net üretim satışıyla ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş., Kayseri’de 13’üncü, ülke genelinde 486’ıncı sırada,

3.029.278.313 TL net üretim satışıyla Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kayseri’de 14’üncü, ülke genelinde 490’ıncı sırada yer aldı.