AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörlerinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve önceki dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ü misafir etti.

Yerel yönetim hizmetleri ile Türkiye’ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’dan gelen misafirlerini de makamında ağırlamaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve önceki dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün ziyaretine, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile parti yönetimi eşlik etti.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde hizmetlerini sürdürmeye devam ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükkılıç, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörlerimiz, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Müşerref Pervin Tuba Durgut ve önceki dönem AK Parti Nevşehir Milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz, AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm, İl Kadın Kolları Başkanımız Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanımız Hayri Danacı ve beraberindeki parti yönetimimiz belediyemizi ziyaret etti” dedi.

Durgut ve Açıkgöz de Başkan Büyükkılıç’a misafirperverlikleri için teşekkürlerini ilettiler.