Ak Parti Gn. Başkan Vekili Elitaş, Kayseri için yeni jeotermal kaynak arayışında

Kayseri Kocasinan Organize Tarım Bölgesi Jeotermal Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Konferans Salonunda düzenlendi. Düzenlenen toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış katılım sağladı.

Kayseri’de önemli bir kaynağın ortaya çıkacağını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Kayseri'de 55-60 derecelik su bulmak aslında önemli bir iş. Yanardağın eteğindeyiz. Çevremizdeki Kozaklı'da, Sarıkaya'da, Kırşehir'de 80, 90, 100 derecelik sular varken bizim burada o suyun olmaması zor bir işti. Yıllar önce Boğaz Köprü tarafında 40 derecelik bir su bulmuştuk ama şimdi 55 ile 60 derecelik su, tarıma dayalı sera organize sanayi bölgelerinde de uygun bir şey diye düşünüyorum. Isıtma ihtiyacı olmadan, doğrudan doğruya doğal yollarla bu işi yaparak bu mevsimde 12 ay, 24 saat üretim yapabilecek, topraksız tarımın öncülüğünü yapabilecek bir noktadır. Artık sera üreticiliği Türkiye'de uzun zamandır var olan ama Türkiye genelinde yeni yeni yaygınlaştırmaya başladığımız yeni bir düzenlemeyle Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin olması gerektiği konusunda ortaya çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızın da bunu ilan etmesiyle birlikte 1.5 yıl önce gerçekleştirilen bir iş. Kayseri'de ilk defa gerçekleşiyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlar yapıyorlar. Çeşitli şirketler bu işleri yapıyorlar ve hakikaten önemli bir kaynak ortaya çıkacak" diye konuştu.

‘KADINLAR EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMANIN GURURUNU YAŞAYACAKLAR’

Öte yandan Kayseri’de su kıtlığından dolayı sulanabilir alanların az olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Yaklaşık 300 bin hektarlık bir sulanabilir alanımız var. Herhalde 160 bin 170 bin hektarını ancak sulayabiliyoruz. Toplam 600 bin hektar tarım arazimiz var. 300 bin hektar sulanabilir alanımız var. 150-160 bin hektarda sulayabildiğimiz alanımız var. Yani bu manada bizim bu işle ilgili çok az su ihtiyacı olan ve yaz-kış 24 saat üretim yapan sanki domatesi çok yıllık bitkiymiş gibi senede bir ay hariç 11 ay üretim yapan bir noktaya doğru getirmek çok önemli bir iş. 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirecek ve bunun da büyük bir kısmı ihraç edilecek. Hem çevre ülkelere hem de Avrupa ülkelerine ihracat yapılacak. Bundan yıllar önce seleksiyon makinesi almak çok zordu ama şimdi domatesi aynı boyda yapabiliyoruz. İPART noktasında da Kayseri İPART kapsamına da girdi. Uzun yıllar gayret etiğimiz uğraşlarla birlikte Avrupa Birliği fonlarından faydalanabilme imkanımızı ortaya çıkarmış olacak. Parsel büyüklükleri 9 adet, 5 bin metrekareyle 25 bin metrekare arasında olacak. 34 adet 25 bin metrekareyle 56 bin metrekare arası 9 parsel. Toplam 1 milyon 237 bin metrekare, 5 milyar TL civarında bir yatırım olacak. 1500 kişi istihdam edilecek. Bu istihdamın yüzde 75'lik kısmı da kadın çalışanlardan oluşuyor. Bu da kadın istihdamına önemli bir katkı sağlayacak. 1100-1200 civarında kadın istihdam edilerek ev ekonomisine ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşayacaklar" şeklinde konuştu.



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de gerçekleştirilen projeden mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Kayseri sanayi şehri, turizm şehri ama unutmamalıyız ki Kayseri Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden birisi. Bugün Kayseri tarımı açısından bir milat olacak günü yaşıyoruz. 1 milyon 237 bin metrekare alanda tarıma dayalı Sera OSB kurmak için bundan bir buçuk yıl önce imzaları attık. Bundan bir buçuk yıl önce imzaları attık. takibiyle Büyükşehir Belediyemizin, Koca Sinan Belediyemizin baştan itibaren süreci takipleriyle bugün çok şükür mutlu sona ulaştığımızı Sayın Bakanım ifade etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aslında su çıkmadan önce Sayın Bakanımızla da telefonumuzla konuşurken ya su çıkmazsa diye bütün bilimsel çalışmalar lehimizde olmasına rağmen bir endişemiz de yok değildi. Bütün bilim bunu söylüyor olmasına rağmen su çıkmadan, Kayseri'nde suyu görmeden acaba diye bir şeyde yüzde bir de olsa vardı. Ama bugün çok şükür suyumuz da var, gücümüz de var. Arkamızda inşallah milletvekillerimizle beraber Sayın Bakanımızın desteği de var” dedi.