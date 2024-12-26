Uyuşturucu madde operasyonunda gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıs yakalandı. Narkotik Köpeği Mia ile yapılan aramalarda, 52,50 gram narkotik madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde operasyonunda gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyon kapsamında R.Ö. (21) isimli şahsı yakalandı. Narkotik Köpeği Mia ile yapılan aramalarda, 52,50 gram narkotik madde ele geçirildi. R.Ö., gözaltına alınarak hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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