AK Parti heyetinden Ali Çamlı'ya ziyaret

AK Parti Kayseri heyeti önceki dönem Kayserispor başkanı Ali Çamlı'ya ziyarette bulundu.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 'Kayserispor'umuzun önceki başkanı Ali Çamlı'yı ziyaret ederek görevde olduğu süre zarfında Kayserispor'umuz için yaptığı anlamlı hizmet ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ettik' dedi.

AK Parti heyetinden Ali Çamlı'ya ziyaret

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletveki Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve beraberindeki heyet önceki dönem Kayserispor başkanı Ali Çamlı’ya ziyarette bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Kayserispor’umuzun önceki başkanı Ali Çamlı’yı ziyaret ederek görevde olduğu süre zarfında Kayserispor’umuz için yaptığı anlamlı hizmet ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ettik” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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