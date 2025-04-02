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AK Parti İl Başkanı Okandan, 'Milli firmalarımıza destek olacağız'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 'Filistin'deki Gazze zulmüne karşı boykot sürecinde sesi çıkmayanlar, şimdi yerli ve milli firmalarımızı hedef alarak bölücülüğe ve ayrıştırmaya neden oluyor. Ancak biz biliyoruz ki milli firmalarımızı asla ve asla boykot etmeyeceğiz, tam tersine destek olacağız' dedi.

AK Parti İl Başkanı Okandan, 'Milli firmalarımıza destek olacağız'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, boykot çağrısına karşın milli firmalara destek olacaklarını belirtti. Okandan, "Filistin’deki Gazze zulmüne karşı boykot sürecinde sesi çıkmayanlar, şimdi yerli ve milli firmalarımızı hedef alarak bölücülüğe ve ayrıştırmaya neden oluyor. Ancak biz biliyoruz ki milli firmalarımızı asla ve asla boykot etmeyeceğiz, tam tersine destek olacağız. Tüm vatandaşları ve esnafları yerli markalara sahip çıkmaya davet eden Okandan, Kayseri halkını bu süreçte milli firmalara destek vermeye çağırdı. "Bugün alışverişimize devam ediyoruz, esnafımızın ve yerli üreticilerimizin yanında duruyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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