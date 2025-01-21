AK Parti İl Başkanı Okandan, 'Mobilyanın başkenti Kayseri'dir'

Kayseri protokolü de Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’la birlikte fuarı gezdi. Fuarda konuşan AK Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı Hüseyin Okandan, "Kayseri Türkiye'de şu anda ihracatın çeyreğine sahip ama inşallah bunun yarısına sahip olacak. Mobilyanın başkenti Kayseri ve bu şekilde de daha da inovatif çalışmalarla bunu ileriye taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteğiyle 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda stantları Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı Hüseyin Okandan, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy birlikte gezdi.

AK Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı Hüseyin Okandan Kayseri’nin çalışkanlığını sevdiklerini dile getirerek, “Biz Kayseri'yi seviyoruz, Kayseri'nin çalışkanlığını seviyoruz. Mobilya Kayseri'miz için sanayimiz için çok kıymetli. İnşallah Türkiye'de şu anda ihracatın çeyreğine sahip ama inşallah bunun yarısına sahip olacak. Mobilyanın başkenti Kayseri ve bu şekilde de daha da inovatif çalışmalarla bunu ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Fuar hayırlı ve bereketli olsun, değerli büyüklerimize burada desteklerinden dolayı tüm sanayicilerimiz adına da ben il başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.