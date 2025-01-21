Eski Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yeniden yargılanıyor: Davası ertelendi
Kayseri Ticaret Odası'nın eski başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin beraat kararını bozmasının ardından tekrar hakim karşısına çıktı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan Hiçyılmaz, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada daha önce beraat etmişti. Ancak Yargıtay, bu kararı bozarak davayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmada Mahmut Hiçyılmaz ve avukatı hazır bulundu. Hiçyılmaz’ın avukatı, müvekkilinin yurtdışı yasağı nedeniyle maddi kayba uğradığını belirterek, adli kontrol ve yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep etti.
Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Mayıs 2024 tarihine erteledi.