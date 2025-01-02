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Ak Parti İl Başkanlığı için Ankara'dan çağrı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir önem verdiği Kayseri İl Başkanlığı için, İl Başkanı Fatih Üzüm'ün önerdiği isimler üzerinden oluşan bir listenin Ankara Parti Genel Merkezi'nden çağrılması bekleniyor.

Ak Parti İl Başkanlığı için Ankara'dan çağrı bekleniyor

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı süreci ile ilgili geçtiğimiz hafta sonu mevcut il başkanı Fatih Üzüm Ak Parti Teşkilat Başkanlığı'na çağırılıp bir görüşme yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye özel bir önem verdiği ve İl Başkanı'nı kendisinin belirlemek istediği Fatih Üzüm'e iletildi ve kendisinden muhtemel il başkan adayı olabileceklerin isimleri talep edildi. 

Kendisi dahil olmak üzeri Ak Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de yine Ak Parti Teşkilatı içindeki gençlerden olabilecek isim listesini teşkilata sundu.

Daha önce Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın önerdiği isim olduğu söylenen İzzet Buzkan'la beraber Mustafa Tevfik Kürtüncü, Selçuk Melekoğlu, Gökhan Ülke ve Hasan Nuri Kuş'un isimleri Ankara Teşkilatına verildi.

Mevcut Başkan Fatih Üzüm'ün de dahil olduğu bu altı kişilik listenin tamamı teşkilat içinden, Fatih Üzüm'den daha genç isimler. Daha önce adı konuşulan Fevzi Konaç ve Cemil Görücü gibi isimler ise isimleri verilmese bile bir şekilde Genel Merkez'in liste dışı isimleri arasında olabilir.

Önümüzdeki birkaç gün içinde bu bahsedilen isimlerden en az dört kişi Ak Parti Genel Merkezi'ne çağrılarak Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkacaklar.

 

Haber Merkezi

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